أخبار مصر | وزير الطيران المدني يلتقي أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يلتقي أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، عبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO بمكتبه بوزارة الطيران، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني المصري واتحاد الأكو في مجال النقل الجوي، وذلك حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.



ورحب وزير الطيران المدني، في بداية اللقاء، بأمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي حيث تمت مناقشة ملف أمن المطارات والتحسين والتطوير المستمر لنظم الأمن والسلامة الجوية بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصيانة والهندسة والتدريب من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد وكذا أكاديمية تدريب مصر الطيران.

وصرح منار، بأن وزارة الطيران المدني تضع تطبيق كافة معايير الجودة والسلامة على رأس أولوياتها كما تحرص على التنسيق المشترك مع كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال الطيران المدني، مؤكدا على أن مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية من أوائل شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وكذلك عدد من شركات الطيران المصرية الخاصة وتتمتع بعلاقات وطيدة مع شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في ظل استراتيجية الدولة نحو الاستمرار في تعميق وتعزيز العلاقات والشراكات المستمرة مع الدول العربية على كافة المستويات وفى جميع المجالات.

ومن جانبة أعرب عبدالوهاب عن سعادته بهذه الزيارة المثمرة مؤكدًا حرص الاتحاد على تبادل الرؤى والخبرات وطرح القضايا التي تخص مجالات النقل الجوي المختلفة ومواجهة تحديات صناعة النقل الجوي وكذلك وضع خطط واستراتيجيات محددة للارتقاء بهذه الصناعة.



جدير بالذكر بأن الاتحاد العربي للنقل الجوي هو منظمة عربية لا تهدف للربح تأسست في عام 1965 بناء على توصية اللجنة الدائمة للمواصلات التابعة لمجلس جامعة الدول العربية وتضمم حاليا 33 شركة طيران وطنية وخاصة ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء وتدعيم معايير الجودة والسلامة بين شركات الطيران العربية وتحقيق التعاون المشترك بين في مجالات صناعة الطيران المدني.