أخبار مصر | برلمانيون ينتقدون ضعف شبكات المحمول بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانيون ينتقدون ضعف شبكات المحمول بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف ضعف شبكات المحمول الثلاث على مستوى الجمهورية، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور المهندس أحمد فاروق، مدير إدارة الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووجه النواب، انتقادات حادة لضعف شبكات المحمول الثلاث بشتى أنحاء البلاد، حيث قال النائب سعيد طعيمة، عضو المجلس عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، إن الخدمات لم تعد موجودة في الوقت الذي يتكبد فيه المواطن، أعباء مالية نظير تلقي خدمة جيدة لا يحصل عليها.

وأشار "طعيمة"، إلى معاناة طنطا من سوء خدمة شبكات المحمول الثلاث، لكن حتى القاهرة لم تسلم من الأداء الضعيف لهذه الشبكات، متابعًا: "مكتبي في وسط البلد، والله العظيم بطلع البلكونة لكي أتمكن من إجراء مكالمة، وحتى في هذا الوضع الشبكة بتقطع مرات عديدة".

من ناحيته، أكد النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس، عن دائرة بولاق الدكرور، سوء خدمات الشبكات الثلاث للمحمول، قائلا: "نعامل كأننا عالم ثالث، سواء في المدن أو خارجها، وبنقعد نقول آلو بـ5 أو 6 مرات قبل أن تستطيع المتلقى سماع المتكلم، للأسف إحنا بندفع اشتراكات ولا نحصل على خدمة حقيقة في مقابلها".

وشدد "إسماعيل"، على ضرورة إيفاد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإحصائية حول عدد المشتركين في كل شبكة، والمحطات المتوفرة لتغطية كل منها، لافتًا إلى أهمية محاسبة المقصر في هذا الأمر، لا سيما مع سداد مقابل الخدمة التي يجب الحصول عليها، مع تعويضهم بشكل واضح نظير أي ضعف في الشبكة.



وأوصت اللجنة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيارة المواقع التي تناولها النواب في طلبات الإحاطة المتعلقة بهم على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على جودة الشبكات، وذلك بالتنسيق معهم.

