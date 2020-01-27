أخبار مصر | بـ600 جنيه.. "الشباب" تفتح باب الحجز لرحلة الأقصر وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ600 جنيه.. "الشباب" تفتح باب الحجز لرحلة الأقصر وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب الحجز برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، وذلك خلال الفترة من 13 -3 - 2020 حتى 20 - 3 - 2020 لعدد 200 شاب وعدد 240 فتاة.

وحددت الوزارة شروط الاشتراك، كالتالي:

"أن يكون السن من 18 حتى 35 سنة، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر، يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين "شتاء2017- 2018 وشتاء2018- 2019".

على أن يكون التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 13 – 3 - 2020 والتحرك للعودة مساء يوم الخميس الموافق 19 – 3- 2020.

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وتدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج، ويكون الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد بالمديرية التابع لها وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

وحددت الوزارة قيمة الاشتراك (600) جنيه للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع، لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة، مؤكدة أن اللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.

ويحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة، ويحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أي تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأي من المشاركين بالقطار "رقم العربة ورقم المقعد" طبقًا للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.

وأوضحت الوزارة، أن الحجز والتسجيل سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة: (http:mobgis.youth.gov.egyouth).