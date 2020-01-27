أخبار مصر | نيابة عن السيسي.. مدبولي يكرم وزير الدعوة السعودي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة عن السيسي.. مدبولي يكرم وزير الدعوة السعودي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نظيرا؛ لجهوده الدعوية التي يقوم بها وسعيه؛ لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ودوره داخل المملكة وخارجها في التصدي للفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي الذي ينظمه الأزهر برعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء ومشاركة قيادات سياسية ودينية من ٤٦ دولة حول العالم .

فيما توجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بوافر الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومة وشعبا وعلى رأسهم الرئيس السيسي على ما يبذلونه من جهود كبيره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر والسلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والإلحاد والانحلال.

يذكر أن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ترأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر؛ لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية والذي دعت إليه مصر الشقيقة وانطلق اليوم تحت عنوان: "تجديد الفكر الديني"، حيث يحظى المؤتمر بحضور دولي كبير وسيكون له نتائج مثمرة، تخدم العمل الإسلامي وتكون حائط صد ضد فكر الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام الوسطي.