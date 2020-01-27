أخبار مصر | "تشريعية البرلمان" توافق على ضم الفضائيات والمواقع المحرضة لـ"الكيانات الإرهابية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تشريعية البرلمان" توافق على ضم الفضائيات والمواقع المحرضة لـ"الكيانات الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الإرهاب، إلى تعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وجاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإضافة عدد من البنود لتعريفات الكيان الإرهابي، في شأن القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتستهدف الحكومة ضم القنوات الفضائية المحرضة على الإرهاب لهذا التعريف، إلا أنه بالنقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، رؤي إضافة مع القنوات الفضائية أن تكون القنوات المسموعة أو المرئية أو المقروءة وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي مع مراعاة التشريعات ذات الاختصاص.

