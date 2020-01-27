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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنمية قدرات الأطفال، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل بعنوان «كتابة القصة القصيرة» بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال عام، واستهدفت الورشة الأطفال من سن 10 حتي 16 سنة.

وناقشت الورشة مع الأطفال المشاركين خطوات كتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى استعراض نماذج عملية معهم عن كتابة القصة القصيرة.

واستهدفت الورشة تحفيز خيال الأطفال في هذه السن نحو كتابة قصص قصيرة خيالية، واكتشاف المواهب الكامنة لديهم، فضلاً عن تنمية قدراتهم الإبداعية على الخيال الكتابي والملاحظة. ويذكر أن المجلس يشارك هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعية رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.

"القومي للإعاقة" ينظم ورشة عن "كتابة القصة القصيرة" للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

"القومي للإعاقة" ينظم ورشة عن "كتابة القصة القصيرة" للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب