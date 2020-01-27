شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدين الإسلامي أتاح حرية المعتقد وإقامة الشعائر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، أن الدين الإسلامي قرر مبدأ حرية الاعتقاد بشكل صريح لا يقبل التأويل، وأن حرية الاعتقاد مكفولة في الإسلام للجميع مسلمين وغير مسلمين، وبالتالي حرية إقامة الشعائر الدينية.
وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته أثناء جلسة آليات التجديد التي تعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي، الذي تستضيفه مصر على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك ثوابت في الدين كالنص القرآني وما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- لكن التغييرات في كثير من المعاملات وأنظمة الحكم تتطلب التجديد في الفكر الإسلامي للمواكبة.
وأشار إلى أنه إذا صحت العقيدة فإنه صح ما بعدها من أعمال وإذا فسدت العقيدة فإنه فسد ما بعدها، موضحا أن الجماعات المتطرفة تتخذ الدين غطاء فقط للقيام بأعمال متطرفة وليس للتقرب من الله- عز وجل.
وأكد ضرورة مواجهة الانحراف الأخلاقي وتنفيذ تعاليم الدين الإسلامي ظاهريا وجوهريا، بالإضافة إلى تحقيق صحوة فكرية علمية والتقدم في جميع المجالات.
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