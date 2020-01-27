شكرا لقرائتكم خبر عن «صدى البلد» عن «مخالفة» برنامج مصطفى بكري: «مسؤولية الهواء تقع على المذيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت شبكة قنوات صدى البلد على بيان الهيئة الوطنية للإعلام بشأن ما اعتبرته «مخالفة» من برنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه مصطفى بكري.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إنها تقدر الجهود المبذولة للهيئة الوطنية للإعلام لتطوير التليفزيون المصري، والتي تصب في صالح الجميع، وتمثل إضافة لجميع العاملين في مجال الإعلام، فمنظومة الإعلام القومي والخاص ومنها«صدي البلد» تهدف لدعم الوطن ومواجهة الأعداء الذين يتربصون بالدولة المصرية ويحاولون بشتي الطرق إسقاط مؤسساتها الوطنية .

وتابعت: «فور علمنا بما ورد في بيان الهيئة الوطنية للإعلام، والصادر يوم السبت 25 يناير حول ما تضمنه برنامج حقائق وأسرار الذي يقدمه الزميل الإعلامي مصطفي بكري تم فتح تحقيق في القناة حول الواقعة للتأكد من مدي صحة ما تناوله البرنامج حول التطوير في التليفزيون المصري، وعما إذا كان قد استند البرنامج لمعلومات أم مجرد أقوال لا ترقي لمستوي تناولها على الشاشة، خاصة وأن برامج الهواء يصعب التحكم فيها وتقع مسئوليتها على مقدم البرنامج«.

وأوضحت الشبكة أنه في حالة ثبوت وجود تقصير أو عدم مراعاة الدقة فيما أذيع في برنامج حقائق وأسرار حلقة 24 يناير الجاري سيتم إتخاذ الإجراءات الكاملة وذلك حرصًا على مكانة الشبكة ومصداقيتها لدي جموع مشاهديها في مصر والوطن العربي .

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وأكدت «الشبكة» أنها «لا تحتاج لإثبات وطنيتها فتاريخها معروف ويشهد به الجميع منذ بثها الأول قبل حوالي 10 سنوات، وأنه طيلة تلك السنوات وحتي الآن فإن استراتيجية ونهج القناة تنبع من دافع وطني لمواجهة كل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامتها وجيشها وشرطتها.. وإنه إلتزاما بمصداقية القناة وحفاظا على الثوابت الوطنية ودعم الدولة ومؤسساتها فإن الإدارة قامت على الفور بفتح تحقيق للوصول للحقيقة «.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أصدر بيانًا أكدت فيه أن ما تردد حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة هو أمر عار تماما عن الصحة وأن القناة هي إحدي أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأية جهة.

وأكدت الهيئة عدم وجود نية على الاطلاق للاستغناء عن أي من العاملين بالقناة وأن ما سيتم من تطوير بشاشات الوطنية للإعلام سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بالمهنية.

وناشدت الوطنية للإعلام كافة وسائل الإعلام بمختلف تنوعاتها توخي الحذر والدقة في تناول مثل هذه الأمور التي من شأنها إثارة البلبة والتأثير على سير العمل في مؤسسة إعلامية وطنية في وقت نحن في أمس الحاجة إلى التكاتف للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف استقرار الأوضاع وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.

و ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال من أثار هذه الشائعات التي تجافي الحقيقة وتسببت في إثارة حفيظة العاملين وسيتم تقديم شكاوى للجهات المعنية كالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.