شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: الأجواء شديدة البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار بالأحوال الجوية يستمر لنهاية الأسبوع الجارى، حيث تعود درجات الحرارة لتكون حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف شاهين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الطقس سيكون معتدل خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لتصل لـ 9 و10 درجات.

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وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة ليلا، لافتا إلى استمرار فرص الشبورة على الطرق فى الصباح الباكر، مع وجود فرص للأمطار الخفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح نشطة أقصى الغرب.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.