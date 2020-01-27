شكرا لقرائتكم خبر عن "التهرب الضريبى" تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية لتامر عاشور وإلغاء حبسه للتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، قبول معارضة الفنان تامر عاشور، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمى مع الجهات المختصة.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

Advertisements

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.

وكانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320,197 ألف جنيه للضرائب.

وقال المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.