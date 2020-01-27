شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يُعلن إنشاء أول ميناء جاف.. ويؤكد: يُناقش فى مجلس الوزراء الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، عن البدء فى مناقشة إنشاء أول ميناء جاف فى مصر فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بتحالف مجموعة من الشركات المصرية، مؤكدا أن ما يحدث من تطوير فى مجال النقل كل عام هو مجهود الوزارة بالكامل ومعاونة لجنة النقل بالبرلمان.

وردا على ما طرحه النائب تامر عبد القادر، بشأن تطوير شركة "سيماف"، قال الوزير "أنا المسئول عن تطوير شركة سيماف بتكليف من رئيس الجمهورية، وهناك شركة كندية تطورها لإنتاج العربات، وهى الآن تنتج عربات بضاعة، وتعمل على صيانة ورفع كفاءة العربات الموجودة الحالية"، لافتا إلى أن الشركة تحتاج خطوط إنتاج جديدة.

وقال كامل الوزير، "هذا الأمر قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة، وكان لابد من شراء عربات جديدة وجاهزة، نحتاج 5000 عربة جديدة لمرفق السكة الحديد".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الاثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة وبحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.

وأوضح وزير النقل والمواصلات أنه لأول مرة فى تاريخ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحصل على قرض بقية 3 مليارات جنيه بفائدة 10% من البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر، لافتا إلى أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية الفرق بين الـ10% وسعر الفائدة بالبنك المركزى.