شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء: أعمدة الإنارة تتبع المحليات ولا علاقة لشركات التوزيع بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكوى من أحد المواطنين، يتضرر فيها من وجود كابلات كهرباء مكشوفه مما قد يعرض المواطنين للخطر، وهى ظاهرة قد تكررت خلال الفترة الماضية، وتبرز خلال فصل الشتاء، خاصة مع هطول الأمطار وما قد ينتج عنها من حدوث ماس كهربائى.

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه بدراسة وفحص موضوع الشكوى مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها افادة بانه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن الكابلات المكشوفة أعلى سطح الأرض هى كابلات تخص أعمدة إنارة تتبع الإدارة العامة للإنارة بالحى المختص ولا تتبع شركة توزيع الكهرباء وقد تم توجيه خطاب من الإدارة العامة لشبكات التابع للمنطقة التي بها الكابلات إلى رئيس الحى، وتم اتخاذ اللازم من الحي.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت أن أعمدة الأنارة بالشوارع تتبع أجهزة المحليات بالدولة ولا علاقة لشركات الكهرباء بها من قريب أو بعيد، موكدة أن المحليات هى المسئولة عن صيانة و تشغيل أعمدة الأنارة على مستوى الجمهورية.

وتجرى الوزارة تنسيق تام مع المحليات على مستوى الجمهورية لمواجهة ا لتقديم الدعم الفنى للمحليات بخصوص أعمدة الإنارة و ذلك من منطلق حرص الوزارة على سلامة أرواح المواطنين، خاصة و أن ما يتبع شركات توزيع الكهرباء بالشوارع هو محولات و أكشاك الكهرباء فقط،و تقوم بمراجعة هذه المهمات من وقت لأخر للتاكد من إغلاقها بشكل محكم و فنى لعدم تعرض أى مواطن للخطر.