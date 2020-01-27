شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى "الأكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، عبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى AACO بمكتبه بوزارة الطيران، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدنى المصرى واتحاد الأكو فى مجال النقل الجوى حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى .

وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى بأمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى حيث تمت مناقشة ملف أمن المطارات والتحسين والتطوير المستمر لنظم الأمن والسلامة الجوية بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الصيانة والهندسة والتدريب من خلال مركز التدريب الإقليمى التابع للاتحاد وكذا أكاديمية تدريب مصر الطيران.

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وقال منار، إن وزارة الطيران المدنى تضع تطبيق كافة معايير الجودة والسلامة على رأس أولوياتها كما تحرص على التنسيق المشترك مع كافة المنظمات الدولية المعنية بمجال الطيران المدني، وأكد الوزير على أن مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية من اوائل شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وكذلك عدد من شركات الطيران المصرية الخاصة وتتمتع بعلاقات وطيدة مع شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد، والتى شهدت تطورًا كبيرًا فى ظل استراتيجية الدولة نحو الاستمرار فى تعميق وتعزيز العلاقات والشراكات المستمرة مع الدول العربية على كافة المستويات وفى جميع المجالات.

ومن جانبه أعرب عبد الوهاب عن سعادته بهذه الزيارة المثمرة مؤكدًا حرص الاتحاد على تبادل الرؤى والخبرات وطرح القضايا التى تخص مجالات النقل الجوى المختلفة ومواجهه تحديات صناعة النقل الجوى وكذلك وضع خطط واستراتيجيات محددة للارتقاء بهذه الصناعة.

جدير بالذكر بأن الاتحاد العربى للنقل الجوى هو منظمة عربية لا تهدف للربح تأسست فى عام 1965 بناء على توصية اللجنة الدائمة للمواصلات التابعة لمجلس جامعة الدول العربية وتضمم حاليا 33 شركة طيران وطنية وخاصة ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الاعضاء وتدعيم معايير الجودة والسلامة بين شركات الطيران العربية وتحقيق التعاون المشترك بين فى مجالات صناعة الطيران المدنى .