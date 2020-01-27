شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الأمن يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت القيادات الأمنية بمديريات الأمن وقيادات القوات المسلحة والمحافظين وضع إكليل من الزهور على مناطق النصب التذكارى لشهداء الشرطة. يأتي ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزًا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة. القيادات الأمنية بمديريات الأمن يقوموا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

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