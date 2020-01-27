شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل أمام «النواب»: الإعلان عن إنشاء أول ميناء جاف بمشاركة شركة مصرية بعد غد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، أنه سيتم الإعلان عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر، بمشاركة شركة مصرية خلال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.

وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إتفاقية قرض إئتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضوروزير النقل، الفريق كامل الوزير.

وقال وزير النقل، «إن الميناء سيكون هو الأول من نوعه في مصر ويخدم حركة البضائع والتجارة ويوفر المزيد من التكنولوجيا والتطوير في هذا القطاع الهام، لافتاً إلى أن شركة مصرية «لم يسمها» ستكون مشاركة في إقامة هذا الميناء».

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ويتم مناقشة الملفات كافة والوصول إلى نتائج كلها في صالح المواطن البسيط، لافتاً إلى أن وزارة النقل تهم كل المواطنين وقطاع حيوي للجميع.

Advertisements

وضرب الوزير أمثلة عديدة للتنسيق القائم بين الوزارة والنواب مثل مشروع قانون إنشاء هيئة السكك الحديد، ومشروع قانون الملاحة النهرية، وغيرها من الأفكار التي تم طرحها في لجنة النقل والمواصلات وتم تطبيقها على أرض الواقع.

كما كشف وزير النقل، عن فكرة طرحتها لجنة النقل والمواصلات وتم أيضا تنفيذها وهي مسألة بيع (حديد الخردة) بهيئة السكك الحديد بـ340 مليون جنيه، بخلاف رفع كفاءة الطرق الداخلية، وبالرغم من أن مسؤولية هيئة الطرق والكبارى هي عن الطرق الرئيسية فقط، إلا أنه تم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية لصالح الهيئة لإنهاء الطرق الداخلية، فضلاً عن مضاعفة مُخصصات موازنة هيئة الطرق والكباري في العام المالي القادم؛ لإنهاء المشروعات غير المكتملة.

من جانبه، طالب النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة ضم إدارة الموانىء كافة إلى وزارة النقل، مؤكداً أن هذا مطلب لأعضاء المجلس نتيجة لعدم جدية الجهة المشرفة حالياً على هذا القطاع.

وأشاد عبدالواحد، بالجهد المبذول من قبل وزير النقل، ومدى التعاون المستمر بين اللجنة والوزير الفريق كامل الوزير، منوهاً بأن الهدف الجامع بينهما هو الوطنية وخدمة المواطنين.

وإستعرض النائب عبدالواحد، خلال الجلسة العديد من المشروعات التي تقوم بها الوزارة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة خلال زياراتها الميدانية لعدد من الطرق والموانىء.