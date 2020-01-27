شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التقديم في المدرسة المصرية- اليابانية بـ«ميت غمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية- اليابانية، عن فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1- KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

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وذكرت وحدة المدارس المصرية- اليابانية، في بيان اليوم، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر.

وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg

يذكر أن عدد المدارس المصرية- اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بالدقهلية.