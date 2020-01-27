شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يُكرّم سيدة تعمل «مبيض محارة»: «نموذج في العزيمة والإرادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الإثنين، السيدة ناهد عصفر، والشهيرة بـ«أم إسراء»، التي تعمل «مبيض محارة» لمساعدة زوجها على تحمل أعباء الحياة المعيشية بقرية بمركز ومدينة تلا، وتعول 4 أولاد، أصغرهم بالصف الأول الابتدائي.

وكرّم محافظ المنوفية «أم إسراء» تقديراً لمجهودها وأهداها شهادة تقدير ومكافأة مالية، موجهاً لها كل الشكر والتقدير لشجاعتها وإخلاصها في مساعدة زوجها، مشيراً إلى أنها «نموذج يحتذى به في العزيمة والإرادة وإعطاء قدوة ومثل جيد للشباب والأجيال القادمة».

وأكد أن «المنوفية شرفت بها وبكل سيدة تعمل بكل شرف وجد من أجل تربية أبنائها»، مشيرًا إلى أنه «ليس بغريب على أبناء محافظة المنوفية المكافحة والعمل والمثابرة».