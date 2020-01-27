شيخ الأزهر: إنشاء مركز للتراث والتجديد يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنشاء مركز الأزهر للتراث والتجديد، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، وعددا من العلماء المتخصصين الراغبين في المساهمة في تجديد الفكر الإسلامي.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، صباح الاثنين.
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