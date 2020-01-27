شكرا لقرائتكم خبر عن «شركات السياحة»: 240 ألف مصري أدوا مناسك العمرة.. والمملكة مستعدة لـ«كورنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة بلغ ما يقرب من 240 ألف معتمر، مشيرًا إلى أن موسم العمرة يشهد تزايدا في الطلب عليها خلال موسم إجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف «السيسي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أنه يوجد خلال ذلك الموسم ما يقرب من 50 ألف معتمر، وتتزايد أسعار البرامج خلال تلك الفترة بنسبة تتراوح بين 10-15 % من أسعار البرامج، متوقعًا إجراء قرعة الحج السياحي خلال العشرة الأوائل من شهر رمضان المقبل.

Advertisements

وأشار إلى أن «غرفة شركات السياحة تتابع من خلال وجود غرفة عمليات موقف المعتمرين المصريين على كافة المستويات، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوي من المعتمرين حتي الآن».

وحول مدي تأثير انتشار فيروس كرونا، أكد «السيسي» على «وجود وثيقة تأمين طبي للمعتمر المصري تسمح بتلقي الخدمات الطبية له داخل المملكة بشكل لائق»، مشيرًا إلى أن «المملكة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان استقرار وأمان الوضع الصحي لمواطنيها وللمعتمرين».

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن «مصر أيضًا لديها إجراءات في المنافذ تم تشديدها بعد انتشار الفيروس بالنسبة لكافة الوافدين».