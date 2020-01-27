شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السادات تحقق مركزًا متقدمًا في «تصنيف ويبومتريكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، إن الجامعة حققت مركزا متقدما في تصنيف ويبومتريكس، الذي يقيم أكثر من ١٢٠٠٠ جامعة على مستوى العالم.

وحققت الجامعة المركز ٢٠١٩ على مستوى العالم في يناير ٢٠٢٠ بتقدم ٢٢٧ مركزا. كما حققت المركز ٢٠ من ٣٤ جامعة على مستوى الجامعات المصرية بدلا من المركز ٢٢ في ٢٠١٩.