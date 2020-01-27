شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 128 ألف جنيه من مكتب عميد كلية في «أزهر الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية من جهودها، لكشف ملابسات واقعة اكتشاف سرقة 128 ألف جنيه من خزينة مكتب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق، بسرقة مبلغ 128 ألف جنيه من خزينة مكتب الدكتور محمد الغرباوي عميد الكلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية للمعاينة، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود أي آثار عنف على الخزينة، ويرجح أنه تم فتحها بمفتاحها الأصلي أو آخر مصطنع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة كلفت المباحث بتحريات كاملة عن الواقعة، فيما تجري الجامعة تحقيقات داخلية موسعة للتوصل إلى ملابساتها.