شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: إرشادات للحد من الإصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد انتشار وباء فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضى فى الصين، والذى أدى إلى وفاة 81 شخصا حتى الآن، أصبح العالم يعتريه الخوف من مدى انتشاره، وخاصة أنه أصبح الآن خارج الحدود الصينية ليصل إلى بعض بلدان العالم، لذا أصدرت منظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات الجديدة للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها أنه لابد من التأكد من نظافة اليدين باستخدام الصابون والماء أو عن طريق تعقيم اليدين، وعند السعال والعطس لابد من بتغطية الأنف والقم بمنديل.
كما يجب تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص تظهر عليه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، وعند طهي وجبات الحيوانات والطيور لابد من طهيها جيدا.
كما يجب تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.
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