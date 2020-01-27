شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجر الصحي» بمطار القاهرة يعزل 4 ركاب قادمين من الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الاثنين، 4 ركاب فور وصولهم من الخرطوم لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء. فأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرات القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 4 ركاب من أعمار وجنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى. وأمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم لمستشفى الحميات.

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