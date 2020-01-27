شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تنفيذ 30 محطة صرف صحى لخدمة القرى المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن المحافظة ستستكمل الخدمات التى تحتاجها القرى التى تمت إعادة إعمارها، بجانب القرى الأخرى، واعدا أهالى القرية باستكمال الخدمات بالقرية، قائلا، خلال أشهر قليلة سيتم إدخال خدمة الصرف الصحى بعدد كبير من القرى حيث يتم تنفيذ 30 محطة صرف صحى بالمحافظة تخدم ألاف المواطنين، مؤكدا على أهمية مشاركة رجال الاعمال والجمعيات الأهلية فى تطوير القرى وتوفير الخدمات جنبا إلى جنب مع الدولة.

وأضاف محافظ الفيوم خلال مشاركته فى افتتاح قرية خليفة يونس، ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا التى اطلقها أحمد ابو هشيمة، أن هناك استراتيجية تسير بها الدولة للتعامل مع المشاكل بالعمل وليس الوعود فقط، مؤكد أن المحافظة لن تتأخر عن تلبية مطالب المواطنين، مطالبا رجال الأعمال بمزيد من المشاركات المجتمعية لتنمية المجتمع.

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من جانبه أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنه مستمر فى دعم وتمويل مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا، لتوفير حياة آدمية تليق بأهالينا فى القرى، بالتعاون مع المجتمع المدنى، مؤكدا أن المبادرة تمكنت من إعادة إعمار 16 قرية حتى الآن، وأن الأعمار لم يقتصر على المبانى فقط وانما يشمل تطوير الإنسان وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لأهالى القرى.

وأعلن أبو هشيمة، أن القرية القادمة فى المبادرة هى قرية فلسطين بمحافظة الوادى الجديد، معبرا عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى اسعاد المواطنين البسطاء، مؤكدا استمراره فى ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وشمل إعادة إعمار قرية تونس خليفة القبلى تطوير 30 منزلاً، وفرشهم وتأثيثهم بالكامل، ومدهم بالأجهزة الكهربائية، كما تم تسليم 24 مشروعًا تنموياً، و5 كراسي متحركة و20 سماعة طبية لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بزواج 30 فتاة يتمية من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، واجراء (50) عملية عيون و (25) عملية قلب للمرضى غير القادرين.