شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أبو هشيمة: مستمر بإعادة إعمار القرى.. "فلسطين" بالوادى الجديد التالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنه مستمر فى دعم وتمويل مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا، لتوفير حياة آدمية تليق بأهالينا فى القرى، بالتعاون مع المجتمع المدنى، مشددًا أن المبادرة تمكنت من إعادة إعمار 16 قرية حتى الأن، وان الأعمار لم يقتصر على المبانى فقط وانما يشمل تطوير الإنسان وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لأهالى القرى .

وأضاف أبو هشيمة لـ"الخليج 365"، أن إعادة إعمار قرية خليفة يونس بالفيوم والتى يتم افتتاحها اليوم، شمل تطوير 30 منزلاً، وفرشهم وتأثيثهم بالكامل، ومدهم بالأجهزة الكهربائية، كما تم تسليم 24 مشروعًا تنموياً، و5 كراسى متحركة و20 سماعة طبية لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة، والتكفل بزواج 30 فتاة يتيمة من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، وإجراء (50) عملية عيون و (25) عملية قلب للمرضى غير القادرين.

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وأعلن أبو هشيمة، أن القرية القادمة فى المبادرة هى قرية فلسطين بمحافظة الوادى الجديد، معبرا عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى اسعاد المواطنين البسطاء مؤكدا استمراره فى ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .

واحتفل اهالى قرية خليفة يونس القبلية، التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بإعادة إعمار القرية،على طبول المزمار البلدى، وذلك بالتزامن مع احتفالية افتتاح القرية بعد إعادة إعمارها ضمن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا والتى أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منتصف عام 2014 بالتعاون مع جمعية الأورمان، وجابت معظم محافظات الجمهورية التى تضم قرى مصنفة ضمن الأكثر احتياجاً.

يذكر أن عملية إعادة إعمار قرية خليفة يونس، تضمنت إعادة إعمار 30 منزلا وتأثيثهم بالكامل، كما سيتم تمويل 33 مشروعا صغيرا، وإهداء 25 أجهزة طبية وتعويضية، وتنفيذ 75 عملية قلب ونظر، والتكفل بزواج 30 فتاة يتيمة.