شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بصيانة السلم الكهربائى لمزلقان أرض اللواء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بأحياء العجوزة وبولاق الدكرور للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد خلالها منطقة أرض اللواء بحى العجوزة حيث وجه رئيس الحى بالتأكد من الصيانة الدورية للسلم الكهربائى والمصعد الخاص بمزلقان أرض اللواء وذلك للتسهيل على المواطنيين وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات مع المتابعة المستمرة لذلك فى ظل أهميته الشديدة لمواطنى أرض اللواء المترددين علية يومياً.

وخلال الجوله فاجأ المحافظ سائقى الميكروباص بموقفى سرفيس الطريق الأبيض والبراجيل بأرض اللواء لمتابعة سير العمل بهما وتواصل خلالها مع السائقين والركاب للتأكد من الإلتزام بالأجرة المحددة وخطوط السير ، مشدداً على رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة بضرورة فرض الإنضباط وأحكام السيطرة على مواقف السرفيس وعدم السماح بأى مخالفات.

و حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد الوحدة الصحية الأولية بأرض اللواء لمتابعة بعض أعمال الصيانة الجارية بها والإطمئنان على سير العمل داخل الوحدة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة حيث حرص على التواصل مع المواطنين والإستماع إلي أبرز المعوقات التى تواجهم .

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كما وجه المحافظ رئيس حى العجوزة بتجميل وتشجير الجزيرة الوسطى وصيانة أعمدة الإنارة وتنظيم وقوف سيارات المنافذ المتحركة الخاصة ببيع السلع والمواد الغذائية أسفل الكوبرى بمنطقة أرض اللواء.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بتنظيم حملة مكبرة بشارع ترعة المجنونة موجهاً برفع أى مظاهر للإشغال من على جانبى الطريق والجزيرة الوسطى ومراجعة خطوط التنظيم المحدده .

رافق المحافظ خلال الجوله المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة والعميد إيهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور وشفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية .