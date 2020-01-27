شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة قبة الهواء الكاثوليكية بشبرا تختم مؤتمرها السنوى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أسرة القديس يوسف بكنيسة العذراء بقبة الهواء الكاثوليكية بشبرا، مؤتمرها السنوى أمس، إذ عقد فى بيت الرحمة للراهبات بفلمنج بالإسكندرية، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وكان المؤتمر جزء من المشروع الرعوى للإيبارشية البطريركية "بيت الرب من الحجر للبشر" ، حيث تضمن عددا من المحاضرات التى ألقاها كل من الأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة، والمحاضر شريف فرنسيس، والأب يوسف أسعد، والأب يوحنا عادل رعاة الكنيسة، والأب يوحنا جورج، راعى كاتدرائية القيامة بمحطة الرمل بالإسكندرية.

زار المشاركون بالمؤتمر عدداً من الكنائس مثل كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة، وكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل، وتضمن الكثير من الفقرات الروحية مثل: دراسة الكتاب المقدس، وعدد من الفقرات الترفيهية مثل: المسابقات الثقافية والدينية والترفيهية، بالإضافة إلي عدد من الألعاب التعليمية من إعداد شباب كنيسة الدخيلة، بالإضافة إلى الاحتفال بأعياد زواج أعضاء الاجتماع، وعيد ميلاد كل من الأب يوحنا عادل الراعى المساعد بكنيسة العذراء بقبة الهواء، والأب يوحنا جورج راعي كاتدرائية القيامة.

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فيما استضافت مدينة الغردقة أمس مؤتمر الشبيبة الكاثوليكية والذي حمل عنوان "أنا والأخر"، برئاسة القمص يؤانس أديب راعى كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، ووكيل مطرانية طيبة بالبحر الأحمر.

كان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد اختتم أغسطس الماضي، فعاليات مؤتمر الاتجاه المعاكس المقام فى مدينة الغردقة إذ دأبت ايبراشية طيبة على تنظيم المؤتمرات بتلك المدينة السياحية.

بدأ اليوم الختامى لمؤتمر الشباب بالقداس الختامى، حيث ترأس القداس الإلهى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وشاركه فى الذبيحة الإلهية كل من الأنبا عمانوئيل عياد مطران الإيبارشية، والقمص يوأنس أديب وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة التابعين للإيبارشية، والأب فرنسيس حلمى راعى كنيسة قلب يسوع بالقوصية، والأب باسيليوس راعى كنيسة عزبة أبو جبل بأسيوط.