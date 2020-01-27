شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: نفذنا 102 مشروعا فى 68 قرية استفاد منها 103 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمسئول عن ملف حياة كريمة بوزارة التخطيط، حرص الحكومة وسعيها لتحسين جودة حياة المواطنين والتخفيف من حدة الفقر، حيث ياتى هدف القضاء على الفقر فى مقدمة اهداف التنمية المستدامة العالمية، وعلى قمة اولويات أجندة التنمية الوطنية .

وأضاف مساعد وزير التخطيط، خلال مشاركته فى افتتاح قرية خليفة يونس، بالفيوم، ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا التى اطلقها أحمد ابو هشيمة، ان وزارة التخطيط اطلقت مارس الماضى برنامج"الاستهداف الخجغرافى للقرى الأكثر احتياجا" والذى تم فى إطاره وخلال 90 يوم توجيه 1.3 مليار جنيه نتج عنها تنفيذ 102 مشروع فى 68 قرية ب٥ محافظات واستفاد منها 103 مليون مواطن .

وأشار حلمى إلى ان العام الجارى شهد إطلاق مبادرة حياة كريمة بمشاركة الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية وتستهدف تنفيذ كافة التدخلات المطلوبة فى أفقر 143 قرية على مستوى الجمهورية بإجمالى 1.8 مليون مواطن، حيث تم تخصيص 3.2 مليار جنيه لتنفيذ المستهدف ويخص الخطة الاستثمارية منها 2.3 مليار جنيه .

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وتابع مساعد وزيرة التخطيط، أنه تم انشاء وتطوير 40 وحدة صحية خلال عام 2019 وتستكمل للعام الجارى، وكذلك رفع نسبة تغطية الصرف الصحى من 9% الى 56 % وإضافة 76 كم من شبكات المياه، وإنشاء وتطوير 312 فصل دراسى فى 22 مدرسة تستوعب نحو 12.5 ألف طالب، وتركيب 1700 عامود إنارة ورصف 60 طريق بأطوال 102 كم ، وحفر 16 بئرا جوفيا ومحطة مركزية لتنقية المياه، وإنشاء وتطوير 7 مراكز شباب وإنشاء وتجهيز 7 وحدات بيطرية .

وافتتح صباح اليوم الإثنين الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ورجل الأعمال أحمد ابو هشيمة، قرية خليفة تونس القبلى، التابعة لمركز طامية، وهى القرية ال16 ضمن المبادرة التى أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منتصف عام 2014 بالتعاون مع جمعية الأورمان، وجابت معظم محافظات الجمهورية التي تضم قرى مصنفة ضمن الأكثر احتياجاً.

وشمل إعادة إعمار قرية تونس خليفة القبلى تطوير 30 منزلاً، وفرشهم وتأثيثهم بالكامل، ومدهم بالأجهزة الكهربائية، كما تم تسليم 24 مشروعًا تنموياً، و5 كراسي متحركة و20 سماعة طبية لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بزواج 30 فتاة يتمية من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج ، واجراء (50) عملية عيون و (25) عملية قلب للمرضى غير القادرين.