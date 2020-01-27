شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للإعاقة" ينظم ورشة عن "كتابة القصة القصيرة" للأطفال بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ورشة عمل بعنوان "كتابة القصة القصيرة" بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال عام، فى إطار تنمية قدرات الأطفال، واستهدفت الورشة الأطفال من سن 10 حتى 16 سنة، وناقشت مع الأطفال المشاركين خطوات كتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى استعراض نماذج عملية معهم عن كتابة القصة القصيرة.

كما استهدفت الورشة تحفيز خيال الأطفال فى هذا السن نحو كتابة قصص قصيرة خيالية، وإكتشاف المواهب الكامنة لديهم، فضلاً عن تنمية قدراتهم الإبداعية على الخيال الكتابي والملاحظة.

ويذكر أن المجلس يشارك هذا العام فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بجناحه فى بلازا 2، الذى يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوى الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافى الدولى الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوى الإعاقة للمشاركة فى المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.