شكرا لقرائتكم خبر عن دورات فى العزف والغناء بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك، فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبيه المختلفة، التى تقام بالكليه كل 3 أشهر، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور كرم ملاك، عميد الكلية وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هيثم نظمى مدير المركز.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان أن هذه الدورات تأتى فى إطار دور الكلية المجتمعى لتقديم الخدمات التعليمية والفنية المختلفة التي تساهم في إثراء الروح والوجدان حيث تعد الموسيقى رافدا هاما من روافد اشعار الفرد بالسعادة والبهجة والسرور والانسجام النفسي والروحى، وتساعده على تنظيم عواطفه والاسترخاء.

وتتضمن هذه الدورات العزف على جميع الآلات الموسيقية ودورات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات هندسه الصوت ، وتعليم موسيقى الجاز، وتعليم الدرامز مع الفنان العالمي أحمد ربيع، ودورات دار العود وبيت الغناء، و استديو التسجيلات الصوتيه، وتدريس مناهج كلية ترينتي Trinity college التابعة الملكة المتحده البريطانيه.