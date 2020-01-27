دورات فى العزف والغناء بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك، فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبيه المختلفة، التى تقام بالكليه كل 3 أشهر، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور كرم ملاك، عميد الكلية وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هيثم نظمى مدير المركز.
وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان أن هذه الدورات تأتى فى إطار دور الكلية المجتمعى لتقديم الخدمات التعليمية والفنية المختلفة التي تساهم في إثراء الروح والوجدان حيث تعد الموسيقى رافدا هاما من روافد اشعار الفرد بالسعادة والبهجة والسرور والانسجام النفسي والروحى، وتساعده على تنظيم عواطفه والاسترخاء.
وتتضمن هذه الدورات العزف على جميع الآلات الموسيقية ودورات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات هندسه الصوت ، وتعليم موسيقى الجاز، وتعليم الدرامز مع الفنان العالمي أحمد ربيع، ودورات دار العود وبيت الغناء، و استديو التسجيلات الصوتيه، وتدريس مناهج كلية ترينتي Trinity college التابعة الملكة المتحده البريطانيه.
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وفى سياق متصل ،تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد الكلية دورة التصميم الداخلي بعنوان"كيف تصبح مهندس ديكور في ثلاث شهور".
وتضمنت محاور دورة التصميم الداخلي والديكور تعليم أسس التصميم الداخلي، وتعليم فن المنظور الهندسي، وتعليم رسم المساقط الأفقية والرأسية والسكاشن للمشروع المراد تنفيذه ديكور، وتعليم طرق استخدام فن تكنولوجيا الخامات الحديثة في الديكور.
كما تتناول تعليم خطوات تشطيب الشقق والفلل، ودراسة اختيار الألوان والدهانات في الديكور المنزلي والمطاعم، وتعليم رسم واجهات المحلات، وتصميم المطابخ، وتعليم كيفية الاستلام من الصنايعية والفنيين.
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