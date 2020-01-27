شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم وأحمد أبوهشيمة يفتتحان قرية خليفة يونس بعد إعادة إعمارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرية خليفة يونس القبلى، التابعة لمركز طامية، وهى القرية الـ 16 ضمن المبادرة التى أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة منتصف عام 2014 بالتعاون مع جمعية الأورمان، وجابت معظم محافظات الجمهورية التى تضم قرى مصنفة ضمن الأكثر احتياجًا.

وتفقد المحافظ وأبو هشيمة المنازل التى تم إعادة بنائها وفرشها بالكامل، واستمع للأهالى ورأيهم فى التطوير، مطالبا رجال الأعمال بتبنى فكرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والعمل على المشاركة فى مساعدة الدولة وتوفير الاحتياجات بالقرى الأكثر احتياجا، وزيادة المشاركة المجتمعية.

واستقبل الأهالى المحافظ وأبو هشيمة بالزغاريد، معبرين عن سعادتهم بالتطوير الذى شمل القرية، والذى نقل حياتهم اليومية نقلة نوعية كبيرة بعد توفير كل الاجهزة المنزلية والأثاث المنزلى .

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وشمل إعادة إعمار قرية تونس خليفة القبلى تطوير 30 منزلًا، وفرشهم وتأثيثهم بالكامل، ومدهم بالأجهزة الكهربائية، كما تم تسليم 24 مشروعًا تنمويًا، و5 كراسى متحركة و20 سماعة طبية لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة، والتكفل بزواج 30 فتاة يتيمة من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، واجراء (50) عملية عيون و(25) عملية قلب للمرضى غير القادرين.

واكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنه مستمر فى دعم وتمويل مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا، لتوفير حياة ادمية تليق بأهالينا فى القرى، بالتعاون مع المجتمع المدنى، مؤكدا ان المبادرة تمكنت من إعادة إعمار 16 قرية حتى الأن، وان الأعمار لم يقتصر على المبانى فقط وانما يشمل تطوير الإنسان وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لأهالى القرى .

وأعلن ابو هشيمة، أن القرية القادمة فى المبادرة هى قرية فلسطين بمحافظة الوادى الجديد، معبرا عن سعادته الكبيرة بمشاركته فى اسعاد المواطنين البسطاء مؤكدا استمراره فى ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .