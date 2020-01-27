شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكرم زقزوق وواصل تقديرًا لجهودهما فى نشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عضوا هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمود حمدى زقزوق، المفكر الإسلامى، ووزير الأوقاف الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق؛ تقديرًا لجهودهما فى تجديد الفكر الإسلامى، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام. جاء هذا التكريم، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تجديد الفكر الدينى، الذى يعقده الأزهر الشريف تحت رعاية الرئيس السيسى خلال الفترة من 27-28 يناير 2020، والتى شهدت تكريم عدد من علماء الأمَّة الإسلاميَّة البارزين، تقديرًا لما قاموا به من جهود فى التجديد، ونشر الفكر الوسطى الإسلامى المستنير.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بتكريم الدكتور سلطان الرميثي، أمين عام مجلسَ حكماء المسلمين، تقديرًا لما قدمه مجلس حكماء المسلمين، الذى يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إسهامات فى تجديد الفكر الدينى، والعمل على تعزيز السِّلم فى المجتمعات والحوار بين الأديان والثقافات، ونشر ثقافة التعايش والسلام والفكر الوسطى المستنير.

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يُذكر أن مجلس حكماء المسلمين هيئة دوليَّة مستقلَّة تأسَّست 19 يوليو عام 2014، يترأسها فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهدف إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، بهدف المساهمة فى تعزيز السِّلم فى المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التى سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة فى الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.

كما كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، تقديرًا لجهوده فى دعم الوسطيَّة والاعتدال، ونبذ العنف والتطرُّف، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

جاء هذا التكريم، فى إطار تكريم مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى، عددا من علماء الأمَّة الإسلاميَّة، تقديرًا لما قاموا به من جهود فى تجديد الفكر، ونشر الفكر الوسطى الإسلامى المستنير.

ويعقد الأزهر الشريف مؤتمر تجديد الفكر الدينى، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة، وممثلين من وزارات الأوقاف، ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامى، ‎وتركز محاور المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامى.