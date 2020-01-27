شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: رقم تليفونى الخاص مع كل الناس.. وأتلقى عليه الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، قائلا "أنا تليفونى الخاص مع كل ناس، وأتلقى الشكاوى من المواطنين بشكل مباشر، وفى راكب اشتكى لى من عدم توافر تذاكر لقطار أسوان، وتواصلت مع المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لحل المشكلة فورا، وقال لى إن عدد العربات لا يكفى لدفع قطارات زيادة فى كل الأيام، لذلك نحتاج إلى زيادة فى عدد العربات".

وأضاف كامل الوزير، أن حجم مديونية الهيئة القومية لسكك حديد مصر العام الماضى كانت 78 مليار جنيه، وتم سداد 45 مليار جنيه العام الحالى، لافتا إلى أنه يستهدف القضاء على مديونية هيكة السكة الحديد بالكامل خلال 3 سنوات من حصيلة بيع الأراضى غير المُستغلة وحوكمة منظومة التذاكر وبيع الخردة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

وأضاف وزير النقل والمواصلات، أنه لأول مرة فى مصر يكون هناك عربات قطار درجة ثالثة مكيفة، مؤكدا أنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد على رأس أولوياته واهتماماته، لافتا إلى أن الوزارة اهتمت أيضا بالطرق الداخلية داخل المحافظات أيضا.