تعرف على توصيات إجتماع رئيس الوزراء برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إستعرض الإجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض خطة تطويروتحديث المؤسسات الصحفية القومية، عددا

من التوصيات التى تم الإتفاق عليها وذلك بحضور الدكتور محمد معيط،وزير المالية، واسامة هيكل، وزيرالدولة للاعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور احمد كمالى، نائبوزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.

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وتضمنت هذه التوصيات الإتفاق على على عدم فتح باب التعيين فى أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، و منع المد فوق سن المعاش، إلا فى حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق فى ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، هذا بالاضافة إلى العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غيرالمستغلة التى تمتلكها هذه الصحف، وكذا دراسة موقف كل الاصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مساندة الدولة للمؤسسات الصحفية القومية، شريطة استمرار تلك المؤسساتفى تحقيق الغرض من إنشائها، والمتمثل فى المساهمة فى زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعى الصحيح،مع غرس الانتماء لدى المواطنين، من خلال زيادة قوة التأثير فى المجتمع عبر إصدارتها المختلفة، مشدداً على استمرارالتنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ خطة تطوير وإصلاح المؤسسات الصحفيةالقومية، وصولاً للنهوض بها.