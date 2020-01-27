شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1495 قطعة سلاح و20 تشكيل عصابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية، اقتحام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 8 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية و8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات لمخدر الحشيـش و 630جـرام من الهيرويـن، وتنفيذ 4873 حكم قضائى متنوع، وضبط 536 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الأمنية الأسلحة غير المرخصة، حيث نجحت في ضبط 1495 قطعة سلاح نارى عبارة عن "2 رشاش- 125 بندقية آلية – 268 بندقية "مششخنة و غير مششخنة"، و 118 طبنجة و982 فرد محلى الصنع و2351 طلقة مختلفة الأعيرة و1832 قطعة سلاح أبيض"، فضلاً عن ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، بداخلهم "6 مسدس– 7 فرد محلى الصنع– أدوات وأجزاء التصنيع".

ولاحقت الأجهزة الأمنية الهاربين من الأحكام، حيث نجحت في تنفيذ 535265 حكم قضائي، خلال أسبوع، بينها 2207 حكم جناية، و 190192 حكم حبس، و 269486 غرامة، فضلاص عن ضبط 20 تشكيل عصابى ، ضموا 58 متهماً ، إرتكبوا 94 حادث سرقة، وضبط 326 قضية أحداث، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتهما، وكشف غموض 44 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 60 متهماً.

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ونجحت المرور في ضبط 264217 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "42410 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 419 قيادة تحت تأثير مخدر ، 4793 موقف عشوائي".