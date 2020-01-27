شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الإدارية العليا تؤيد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة.

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

براءة لاعب أسوان والسجن المؤبد لـ8 متهمين فى قضية الانضمام لداعش

قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لـ8 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ 3 متهمين والسجن 10 سنوات مشدد لـ 4، والمشدد 7 سنوات لـ 4 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ 17 متهما، وبراءة لاعب أسوان، و6 أخرين بتهمة الانضمام لداعش.





شيخ الأزهر: التجديد "قانون قرآنى" خالص وضعه الله شرطًا للتغيير إلى الأفضل

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الإسلام ظلَّ - مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالأنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم، مشيرًا إلى أنه مع الركود والتقليد والتعصُّب بقي الإسلام مجرَّد تاريخٍ يُعرض في متاحف الآثار والحضارات، مؤكدًا أن هذا المصير البائس لا يزال يشكِّل أملًا، وحُلْمًا ورديًّا يداعب خيال المتربِّصين في الغرب والشرق، بالإسلام وحده دون سائر الأديان والمذاهب، ومن هؤلاء مَن ينتمى إلى هذا الدِّين باسمِه وبمـولدِه.

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى صفر فى سانت كاترين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح نشطة أقصى الغرب.

وزير النقل: رقم تليفونى الخاص مع كل الناس.. وأتلقى عليه الشكاوى

أكد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، قائلا "أنا تليفونى الخاص مع كل ناس، وأتلقى الشكاوى من المواطنين بشكل مباشر، وفى راكب اشتكى لى من عدم توافر تذاكر لقطار أسوان، وتواصلت مع المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لحل المشكلة فورا، وقال لى إن عدد العربات لا يكفى لدفع قطارات زيادة فى كل الأيام، لذلك نحتاج إلى زيادة فى عدد العربات".

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السيسى: التراخى فى تجديد الخطاب الدينى يسمح لأدعياء العلم بسلب عقول الشباب

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن يكون مؤتمر الأزهر العالمى، لتجديد الفكر الإسلامى الذى بدأ أعماله اليوم بالقاهرة، فاتحة لسلسلة من مؤتمرات تجديد الفكر الإسلامى التى تعقد عامًا بعد عام، حيث طالب الرئيس، فى كلمته التى ألقاها اليوم الإثنين، نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر بأن تولى أهمية لتجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن التراخى عن الاهتمام بهذا الأمر من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم ليخطفوا عقول الشباب، ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة، وينقلوا لهم التفسير الخاطئ للقرآن والسنة، ومن هنا جاءت أهمية انعقاد هذا المؤتمر اليوم بحضور علماء 41 دولة عربية وإسلامية.

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مستهل تعاملات الأسبوع، بعد الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، بقيمة 4 جنيهات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1580 دولار، بفعل نخاوف انتشار فيروس كورونا.





الداخلية تطلق خدمة الحصول على مستندات تأدية الخدمة العسكرية عبر الإنترنت

أطلقت وزارة الداخلية، خدمات جماهيرية إلكترونية "تصريح السفر – بدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة" للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg.

سرقة 128 ألف جنيه من مكتب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالشرقية

تجرى جامعة الأزهر فرع الشرقية، تحقيق فى واقعة، سرقة 128 ألف جنيه من خزنة مكتب عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالشرقية، وقامت الكلية بتحرير محضر، وتم إخطار نيابة مركز شرطة الزقازيق، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لشرطة النجدة من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق، بسرقة مبلغ 128 ألف جنيه من خزينة مكتب عميد الكلية الدكتور محمد الغرباوي، وتوجهت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أحمد متولي، رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقبين محمد مصطفي، ومحمد صديقي، إلى فرع الجامعة.

رئيس الوزراء يكرم المحافظين السابقين تقديرا لجهودهم فى خدمة الوطن

كرَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها فى نوفمبر الماضى، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأعرب رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للمحافظين السابقين، مؤكداً حرص الحكومة على تكريم كل مسئول بذل جهدا لخدمة الوطن خلال توليه المسئولية، ليأتي من يخلفه ويستكمل ما قام به، وهذا نهج نسعى لتكريسه، وهو أنه لن يبدأ أي مسئول من الصفر، بل سيُكمل مسيرة العمل كلُّ في موقعه.

مناطق التجنيد تبدأ اليوم صرف ملفات الراغبين فى التطوع بصفوف القوات المسلحة

تبدأ القوات المسلحة المصرية، من اليوم الاثنين، صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد، وحتى يوم الخميس الموافق 27/2/2020، حيث يبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/2/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020، وهو ما صدق عليه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من اليوم الاثنين.