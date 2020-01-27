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الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة البرودة الشديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار موجة البرودة الشديدة التي تتعرض لها البلاد في الأيام الحالية.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن موجة البرد الشديد المنتشرة حاليًا مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى وجود شبورة مائية على الطرق والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار مدير مركز التحاليل، إلى وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مع اضطراب نسبي في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح محمود شاهين، أن مدينتي سانت كاترين ونخل تُعدان أبرد منطقتين، يليهما شمال الصعيد من بداية أكتوبر والفيوم وبني سويف لطبيعتهم القارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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