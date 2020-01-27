أخبار مصر

ألمانيا تدرس تنفيذ حملة إجلاء لمواطنيها من الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تدرس الحكومة الألمانية تنفيذ حملة إجلاء لمواطنيها من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين في برلين إنه يتم حاليا دراسة إجلاء محتمل للرعايا الراغبين في مغادرة الصين.

Advertisements

وبحسب البيانات، يُقدر عدد الألمان الذين قد يشملهم الإجلاء بالعشرات.

وذكر الوزير أن لجنة إدارة الأزمات في الوزارة اجتمعت صباح اليوم لبحث الإجراءات اللاحقة في التعامل مع الأمر.

وبدأت دول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة حملات إجلاء من الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تدرس تنفيذ حملة إجلاء لمواطنيها من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا