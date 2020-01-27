كامل الوزير: "تليفوني مع الجميع" وسددنا 35 مليار جنيه ديونا للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن رقم هاتفه الشخصي متاح للجميع، ويتلقى من خلاله شكاوى المواطنين، موضحا: "بتواصل مع كل الناس، وبتلقى شكاوى المواطنين على رقمي الخاص، واليوم وصلني شكوى من مواطن من أسوان، وطالبت بحلها فورا".

وتابع الوزير، في كلمته، باجتماع لجنه النقل، برئاسة هشام عبد الواحد: إن الوزارة كانت مدينة في نهاية العام الماضي بـ٧٨ مليار جنيه، جرى تسديد 35 مليار جنيه من حصيلة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات، مستدركا: "خلال عامين أو ثلاثة سنسدد ديون الوزارة لخزانة الدولة".

وأكد كامل الوزير: لأول مرة في مصر يكون هناك قطار درجه تالتة مكيف، وأضع الصعيد على رأس الأولويات، وجرى الاهتمام أيضا بالطرق الداخلية داخل المحافظات أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16 /1 /2019، وذلك بحضور كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.