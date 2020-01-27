يضم رأس الملك إخناتون.. إيطاليا تنظم معرض المستنسخات الأثرية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تنظم مدينة فينيسيا الإيطالية، معرضًا للمستنسخات الأثرية المصرية، من إنتاج وحدة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، وذلك إبتداء من نصف فبراير 2020.

وأوضح الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للأثار، أن هذا المعرض يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور الإيطالي وخاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف على بعض من أهم كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية.

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وقال "الطيبي"، إن هذا المعرض يوضح مدى إهتمام وإقبال المواطنين الإيطاليين للتعرف على معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر وتنشيط حركة السياحة الثقافية.

يضم المعرض عدد (70) نموذج أثري من الآثار المصرية تم إنتاجها للمشاركة في المعرض؛ من بينهم تمثال الكاتب المصري الشهير وقناع كل من يويا وتويا، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي، ورأس للملك إخناتون بالإضافة غلى عدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون؛ مثل العجلة الحربية والخنجر الملكي لتوت عنخ آمون، ومجموعة من الدروع الحربية المطعمة ومجموعة مميزة من الحلي والمجوهرات وبعض أدوات الصيد.

و يعتبر هذا المعرض الثاني من نوعه في إيطاليا، حيث أقيم المعرض الأول بمدينة فيتربو الإيطالية في مايو عام 2018 واستقبل أكثر من مائة ألف زائر.