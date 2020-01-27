بالشراكة مع الإسكان.. تسليم أول شقق في أي سيتي القاهرة الجديدة منتصف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، إن الشركة تستعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع أي سيتي القاهرة الجديدة منتصف العام، والذي يتم تنفيذ بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية.

ووقعت شركة ماونتن فيو في 2015 عقد شراكة مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع ماونتن فيو آي سيتي القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان باستثمارات قدرها 65 مليار جنيه.

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وحققت ماونت فيو، مبيعات تعاقدية خلال 2019 بنحو 6 مليار جنيه.

وأضاف عمرو سليمان خلال جولة بمشروع ماونتن فيو آي سيتي القاهرة الجديدة، أن الشركة تستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري 2020.

وتتوزع نسبة الشراكة في المشروع، بواقع 60 % لماونتن فيو، و%40 لوزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.​