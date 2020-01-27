"بيصرخ طول اليوم".. ربة منزل تقتل طفلها بعصا خشبية بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل لاتهامها بالتعدي بالضرب على طفلها ما تسبب في وفاته، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تبلغ للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من "محمد.ع"، سروجي سيارات، ومقيم دائرة القسم، وله عنوان آخر بجوار سور مجرى العيون بذات الدائرة باكتشافه وفاة نجله سيف محمد 4 سنوات ومقيم بذات العنوان ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيا.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

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على الفور، انتقل الرواد أحمد رضوان وإبراهيم كرم ومحمود كمال وإسلام طه، ضباط مباحث القسم، وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة.م"، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومان بالتعدي علي نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه وبكائه طوال اليوم؛ وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بسؤال المبلغ اقر بأنه على علم بان المتهمة دائمة التعدي على نجله ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب عماد صادق، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.