"ضربوه بالنار أمام والده".. الأمن العام يضبط عصابة السطو المسلح في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابي السطو المسلح بالقليوبية، وتسببوا في قتل طالب أثناء السرقة سيارة.

تلقى مركز الخانكة بلاغًا من المستشفى بوصول طالب 17 سنة مقيم دائرة المركز "مصاب بطلق ناري أدي إلى وفاته"، وبسؤال والده صاحب مكتبة 38 سنة مقيم بذات العنوان قرر بأنه حال استقلاله السيارة خاصته وبصحبته نجله أثناء عودته لمسكنه فوجئ بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص حاولوا استيقافه إلا انه أسرع بالفرار فتناهي إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها السيارة ونجله والتي أودت بحياته.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل 31سنة والسابق اتهامه في 3 قضايا، نجار مسلح وشهرته "الديب"، نجار مسلح 27 سنة، نجار مسلح 26 سنة " له معلومات جنائية " مقيمين جميعا دائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وأقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على سرقة سيارة المجني عليه كرها عنه بقصد مساومته على استرجاعها نظير مبلغ مالي.

و قام الاول بالاستعانة بباقي المتهمين والتخطيط وتوزيع الادوار عليهم والتي تمثلت في قيام المتهم الثاني بمراقبة وتامين محل الواقعة وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش " وفور مرور سيارة المجني عليهما قام بإعطاء اشارة متفق عليها للمتهم للأول وبرفقته الثالث والرابع مستقلين دراجة نارية ملك وقيادة الثالث وقاموا بمحاولة استيقاف السيارة وفي اثناء ذلك اشهر الاول سلاحاً نارياً " بندقية اليه " نحو المجني عليهما الا ان قائدها ( المبلغ ) قام بالإسراع محاولا الفرار فبادره المتهم الاول بإطلاق عدة اعيرة نارية تجاه السيارة احدثت اصابة نجله التي اودت بحياته بينما قام الثاني بإطلاق عدة اعيرة نارية في الهواء من السلاح حوزته لتغطيه هروبهم .

وتم بإرشاد المتهم الاول ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته " بندقية اليه وخزينتها – 12 طلقة من ذات العيار "، وتم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته " بندقية خرطوش– 2 طلقة من ذات العيار".

تم بإرشاد المتهم الثالث ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.