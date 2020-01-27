بـ "حشيش وأفيون".. القبض على شقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بجنوب سيناء، وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والأفيون بقصد الإتجار. كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب سيناء، أفادت بقيام (عاطلان "شقيقان") بالإتجار بالمواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي "ملك وقيادة أحدهما" بمنطقة وادى فيران بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (7,5كيلوجرام لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما اعترفا بحازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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