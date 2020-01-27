"هات 70 ألف جنيه وخد ابنك".. الداخلية تحرر طفل مخطتف بمركز "طامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الفيوم تحرير طفل مختطف؛ وإعادته سالماً إلى أهليته؛وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من أحد المواطنين (سائق - مقيم بدائرة المركز) بإختطاف إبنه (سن4سنوات) من أمام منزلهما الكائن بدائرة المركز، وتلقيه إتصال هاتفى يطالب منه فدية مالية (70 ألف جنيه) لإطلاق سراح نجله.

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تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعه (6 أشخاص من بينهم سيدتين- وجميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة بإستخدام مركبة "توك توك" ملك أحدهم بدافع الحصول على مبلغ الفدية، وإحتجازهم الطفل المختطف بمنزل إحدى السيدتين.. أمكن تحرير الطفل المختطف وإعادته إلى أهليته سالماً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.