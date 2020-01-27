الداخلية تطلق خدمة الحصول على مستندات تأدية الخدمة العسكرية عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية، خدمات جماهيرية إلكترونية "تصريح السفر – بدل فاقد/ تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة" للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg).

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات، بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر، حيث يأتي ذلك استمراراً لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية؛ تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.