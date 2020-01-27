"هتاخد أرباح كل شهر".. ضبط نصاب الإسكندرية لاتهامه بالاستيلاء على أموال 4 مواطنين بزعم إستثمارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الأسكندرية، القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من 4 مواطنين ضد أحد الأشخاص (مدير مكتب للخدمات البترولية وتجارة السيارات – كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (1.650.000 جنيه) بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة وتأجير السيارات مقابل حصولهم على نسبة شهرية متخذاً من المكتب خاصته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقيامه بالإعلان عن نشاطه عبر موقع الإنترنت إلا أنه توقف عن إعطاء الفائدة، وإمتنع عن رد أصول المبالغ المالية التى تحصل عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.