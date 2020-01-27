مصر | ضبط سيدة لتسببها في وفاة نجلها بمصر القديمة

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من "محمد. ع"، 45 عاما، سروجي سيارات ومقيم 15 حارة الخوانكية من شارع مجرى العيون، دائرة القسم وله عنوان آخر "عشة خشبية"، بجوار سور مجرى العيون بذات الدائرة، باكتشافه وفاة نجله سيف، 4 سنوات ومقيم بالعنوان ذاته، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بوفاة نجله جنائيا.

وبسؤال والدة المجني عليه، المدعوة "بسمة.ع" 30 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، وتضييق الخناق عليها، قررت بقيامها منذ يومان بالتعدي على نجلها بالضرب، باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته.

وتم بإرشادها، ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المبلغ أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدي على نجله، ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله.