مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 157 سلاح ناري و188 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 157 سلاح ناري و188 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 157 قطعة سلاح نارى، بحوزة 131 متهما، وذلك على النحو التالي: 13 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 15طبنجة، 97 فرد محلى، 180 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 155 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 60074 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:292 حكما جناية، 16642 حكم حبس جزئى، 3359 حكم حبس مستأنف، 30201 حكم غرامة، 9580 حكم مخالفة.

ضبط 8 متهمين، كونوا 3 تشكيلات عصابية، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.

ضبط 188 قضية مخدرات بحوزة 196 متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 23.275 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.630 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.711 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 410 جرامات، كمية من مخدر البودرة وزنت 400 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1.877 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 340 جراما، 2621 قرص مخدر، 35 قرص مخدر لعقار إكستازى.

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فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 44 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 18 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 307 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 8 دراجات نارية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25589 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص 40 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.