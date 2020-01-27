مصر | ضبط صاحب شركة يهرب المهاجرين بطرق غير شرعية في الإسكندرية

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وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، سبق اتهامه في قضايا أموال عامة ومطلوب ضبطه في 3 قضايا، بمزاولة نشاط غير مشروع في تسهيل عمليات هجرة غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية، باستخدام أوراق ومستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية لإدخال الغش والتدليس على الجهات المعنية، واستخراج تأشيرات سفر لهم لتهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطــه.

نجحت مديرية أمن الأسكندرية، في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.



وبتفتيش مسكــنه عثر على 2 طابعة ألوان مزودة بجهاز سكانر ماكينة لتقطيع الأوراق، وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوي على العديد من الأختام والمستندات المزورة الدالة على ارتكابه الجريمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.